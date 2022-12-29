30 декабря в Кирове будут гостить российские Дед Мороз и Снегурочка

Всероссийский Дед Мороз проведет представление для детей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Киров прибудут российские Дед Мороз и Снегурочка. Об этом сообщает правительство региона.

30 декабря в 14 часов на Театральной площади пройдет новогоднее представление, в котором примут участие волшебные гости и символ Кировской области - Вятская Кикимора. На праздник приглашают детей и их родителей. Присутствующих ждут танцы, игры, песни, и исполнение заветных желаний Дедом Морозом.

Кроме того, утром 30 декабря в Кирово-Чепецке побывает костромская Снегурочка. Встреча с ней состоится в сквере «Река времени» на улице Первомайской в 09.00.