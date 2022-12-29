Уроженец Кировской области стал третьим на этапе Кубка России по лыжам

В отсутствие лучшего спортсмена России Александра Большунова именно Червоткин лидировал после первых километров гонки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уроженец Котельничского районе Кировской области Алексей Червоткин, сейчас представляющий Москву, завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходил в Красногорске.

В отсутствие лучшего спортсмена России Александра Большунова именно Червоткин лидировал после первых километров гонки. После пятого километра сравнялся с временем Червоткина представитель Коми Илья Семиков, а потом и стал наращивать преимущество.

К сожалению, не удалось олимпийскому чемпиону Червоткину удержать и второе место: последние километры дистанции очень сильно пробежал еще один представитель Коми Илья Порошкин.

Отметим, что Червоткин сумел стать призёром в третьей дистанционной гонке Кубка России подряд. А в общем зачёте он занимает шестое место. Лидирует Александр Большунов. На втором и третьем местах – Илья Семиков и Артем Мальцев соответственно.