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НовостиПроисшествия29 декабря 2022 7:51

Следком начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре на улице Свободы в Кирове

В одной из квартир дома обнаружили тело 59-летнего мужчины
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Причиной пожара могла стать неосторожность при курении

Причиной пожара могла стать неосторожность при курении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Следком Кировской области начал проверку по факту гибели мужчины при пожаре на улице Свободы. Как сообщили в ведомстве, возгорание произошло 28 декабря в одной из квартир дома.

На месте обнаружили тело 59-летнего мужчины. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. Кроме того, кировчанин находился в состоянии алкогольного опьянения.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, что ночью 29 декабря в Кирове эвакуировали 60 человек из горящего дома на Лепсе. Спасателям пришлось работать в условиях сильной задымленности.