Мэрия Кирова опубликовала график вывоза снега 28-29 декабря

Автовладельцев просят не оставлять машины в зонах работы спецтехники.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кирове продолжаются ежедневные работы по уборке и вывозу снега.
Администрация города просит не оставлять личный транспорт 28-29 декабря на следующих участках:
- улица Профсоюзная
- улица Менделеева от улицы Московской до улицы Воровского.
- улица Московская от проспекта Строителей до улицы Менделеева.
- улица Грибоедова от улицы Щорса до улицы Некрасова.
- улица Ивана Попова от улицы Воровского до улицы Красина.
- улица Сурикова от улицы Воровского до улицы Некрасова.
- Снежные валы по улицы Воровского от улицы Ивана Попова до проспекта Строителей, улицы Карла Маркса и Ленина от улицы Современной до улицы Хлыновской.
- улица Екатерины Кочкиной.
- улица Космонавта Владислава Волкова.
- улица МОПРа от Октябрьского проспекта до ул. Горбуновой.
- улица Энтузиастов.
- улица Анжелия Михеева.
- улица Капитана Дорофеева.
- улица Советская от ул. Коммунистической до знака «Киров».
- улица Московская от набережной Грина до улицы Ленина.
- улица Володарского от ул. Молодой Гвардии до улицы Горбачева.
- улица Менделеева от улицы Кольцова до улицы Воровского.
- Октябрьский проспект от улицы Свердлова до улицы Дзержинского.
- улица Кольцова от улицы Ломоносова до улицы Менделеева.
Вывоз снега осуществляется ночью после 20.00. Машины, мешающие уборке, будут эвакуированы. Это коснется не только легковых автомобилей, но и грузовиков и фур.