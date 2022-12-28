Мэрия Кирова опубликовала график вывоза снега 28-29 декабря

Автовладельцев просят не оставлять машины в зонах работы спецтехники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове продолжаются ежедневные работы по уборке и вывозу снега.

Администрация города просит не оставлять личный транспорт 28-29 декабря на следующих участках:

- улица Профсоюзная

- улица Менделеева от улицы Московской до улицы Воровского.

- улица Московская от проспекта Строителей до улицы Менделеева.

- улица Грибоедова от улицы Щорса до улицы Некрасова.

- улица Ивана Попова от улицы Воровского до улицы Красина.

- улица Сурикова от улицы Воровского до улицы Некрасова.

- Снежные валы по улицы Воровского от улицы Ивана Попова до проспекта Строителей, улицы Карла Маркса и Ленина от улицы Современной до улицы Хлыновской.

- улица Екатерины Кочкиной.

- улица Космонавта Владислава Волкова.

- улица МОПРа от Октябрьского проспекта до ул. Горбуновой.

- улица Энтузиастов.

- улица Анжелия Михеева.

- улица Капитана Дорофеева.

- улица Советская от ул. Коммунистической до знака «Киров».

- улица Московская от набережной Грина до улицы Ленина.

- улица Володарского от ул. Молодой Гвардии до улицы Горбачева.

- улица Менделеева от улицы Кольцова до улицы Воровского.

- Октябрьский проспект от улицы Свердлова до улицы Дзержинского.

- улица Кольцова от улицы Ломоносова до улицы Менделеева.

Вывоз снега осуществляется ночью после 20.00. Машины, мешающие уборке, будут эвакуированы. Это коснется не только легковых автомобилей, но и грузовиков и фур.