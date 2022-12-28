В Кирове незнакомец обокрал пенсионерку на улице Лепсе

Мужчина украл у пожилой кировчанки 5700 рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Полицейские задержали преступника, который обокрал пенсионерку прямо на улице. Подробностями инцидента поделились в УМВД России по Кировской области.

Недавно в полицию обратилась кировчанка. Она рассказала, что по пути домой из магазина на нее напал незнакомец. Вор выхватил у нее кошелек, когда женщина подходила к своему подъезду в доме на улице Лепсе, и сбежал.

Вскоре подозреваемого задержали. Грабителем оказался 47-летний ранее судимый кировчанин. Оказалось, что он еще в магазине заметил пенсионерку, после чего преследовал ее до дома, чтобы украсть портмоне. Награбленное (5700 рублей) вор потратил на личные нужды.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ «Грабеж». Преступника поместили под стражу.