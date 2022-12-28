В Кирове до конца недели модернизируют светофоры на трех перекрестках

28 декабря работы пройдут на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Воровского. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается модернизация светофоров. Как сообщили в горадминистрации, уже завершились работы на семи участках: Производственная - Коммунальная, Горького - Некрасова, Производственная - Базовая, Дзержинского - Октябрьский проспект, Ленина - Воровского, Карла Маркса - Милицейская, Производственная у дома № 8.

Сегодня, 28 декабря, обновление регулировщика пройдет на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Воровского. Работы начнутся после 19.00. На их время светофор отключат. Водителей просят руководствоваться знаками приоритета.

К 30 декабря подрядчик планирует закончить модернизацию всех объектов. На текущей неделе работы также пройдут на перекрестках Воровского и Производственной, Московской и Производственной. Напомним, что на обновление светофоров на 10 пересечениях выделили 59 миллионов рублей.