Мама и дочь из Перми продавали в Кирове наркотики

Родственницам «светит» до 20 лет лишения свободы. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Две жительницы Перми предстанут перед судом за то, что продавали в Кирове наркотики. Им вменяется 21 эпизод сбыта запрещенных веществ в крупном и особо крупном размере. Примечательно, что судить будут маму и дочь. Матери 34 года, дочери – всего 18.

Преступная семейка призналась, что продажей заниматься начали на родине, потом ездили в Ижевск, затем приехали в Киров, где правоохранители и прервали их незаконную деятельность.

Всего они пытались продать в нашем городе около 500 гр синтетического наркотического средства: через тайники передавали «закладчикам», которые и сбывали его потребителям.

За преступную деятельность маме с дочкой «светит» до 20 лет лишения свободы.