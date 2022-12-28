Сотни детей ежедневно рискуют попасть под машину на опасном перекрестке в Кирове

В вечернее время опасный участок почти не освещается. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

На улице Дзержинского в Кирове сотни кировчан ежедневно рискуют попасть под колеса автомобилей на опасном перекрестке. Не сумев добиться реакции надзорных органов, обеспокоенные горожане обратились за помощь в Народный фронт.

Рядом с перекрестком расположены школа и детский сад. Каждый день там переходят дорогу сотни кировчан, большинство их которых - дети. Но перебегать четыре полосы на участке, где нет светофора, становится опасно для жизни.

Раньше на перекрестке были искусственные неровности, но во время ремонта дороги их убрали. И почему на место не вернули. В итоге сейчас лишь редкие водители притормаживают перед пешеходным переходом. Другие же летят на высокой скорости, не обращая внимания на знак ограничения. Ситуацию осложняет то, что по ночам этот участок практически не освещается.

- Мы выясним, почему искусственные неровности так и не вернулись после ремонта, - рассказали активисты ОНФ. - Пока власти решают эту проблему, считаем необходимым в утренние и вечерние часы, когда дети идут и возвращаются с уроков, усилить контроль со стороны ГИБДД.

Народный фронт направил обращения в Госавтоинспекцию и мэрию Кирова.