В Кирове диспетчерская дорожных служб сменила номер

Несвоевременная уборка снега и наледи может привести к травмам пешеходов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По вопросам работы дорожных служб в Кирове теперь можно обратиться в диспетчерскую службу «Гордормостстрой» по телефонам: 8-912-827-22-34 или 47-22-34. Об этом рассказали в пресс-службе города.

По словам властей, работы по очистке улиц и дворов ведутся круглосуточно. Тем не менее, ежедневно от кировчан поступают десятки жалоб на плохую уборку снега. Особые претензии возникают к управляющим компаниям, которые скидывают снег с крыш, но потом не вывозят его с тротуаров.

- На дорогах Кирова в основном используют песко-соляную смесь, чтобы устранить скользкость, - рассказали в УДПИ. – Минус такого материала в том, что он очень быстро разносится по дороге, после чего участки нужно обрабатывать повторно.

Подрядчикам напоминают, что несвоевременная уборка снега и наледи может привести к травмам пешеходов. Поэтому так важно выполнять работы по уборке качественно и вовремя.