В Оричевском районе пьяные подростки ни за что избили мужчину

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Оричевском районе завели уголовное дело на двух парней, напавших на мужчину. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Инцидент произошел в поселке Торфяной. Двое друзей 16 и 19 лет сидели пьяными на крыльце одного из подъездов. Неизвестно, что им пришло в голову, но в какой-то момент они решили напасть на 59-летнего мужчину, сидевшего рядом на скамейке. Подросток пнул его по плечу ногой, а более взрослый товарищ схватил за одежду и стащил на деревянный пол крыльца. Зачем они это сделали - неизвестно.

Обоих задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство группой лиц». Ведется расследование.