Проект ремонта кировского драмтеатра разработают за 46 миллионов рублей

Ремонт фасада драмтеатра начнется в 2023 году, капитальный ремонт - уже в 2024. Фото: admkirov.ru

В Кирове заключили контракт на разработку проектно-сметной документации по ремонту драмтеатра. Об этом сообщает горадминистрация.

Работы будет выполнять нижегородский подрядчик ООО «Асгард». До 25 сентября 2023 года компания должна закончить разработку документации, чтобы Киров успел попасть в программу федерального бюджета на 2024-25 годы.

Стоимость контракта составляет 46,74 миллиона рублей. Подрядчик будет работать без предоплаты и получит сумму только после того, как проект пройдет строительную экспертизу.

Стоит отметить, что эта же фирма будет выполнять разработку документации по ремонту фасада драмтеатра. Контракт с ними заключили еще в октябре, работы должны завершиться до конца февраля. Сам ремонт начнется уже летом 2023 года.