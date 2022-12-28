В Кирове 12-летний мальчик получил травмы от взрыва петарды

Кировчан просят объяснить детям и не забывать самим правила безопасности при использовании пиротехники. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Кирове от взорвавшейся петарды пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщает горадминистрация.

Инцидент произошел вечером 27 декабря. Как известно, мальчик получил травмы средней степени тяжести. Его с ожогами доставили в больницу.

Горадминистрация предупреждает: запуск фейерверков, взрыв петард и другой пиротехники - это источник большинства новогодних травм, особенно для детей. В случае несоблюдения техники безопасности можно получить серьезные повреждения глаз, ожоги и даже лишиться пальцев.

Родителей просят поговорить с детьми и объяснить им, какую опасность могут представлять петарды. Стоит также напомнить, что их использование ребенком запрещено.

Основные правила при запуске пиротехники:

- тщательно изучите инструкцию;

- запускайте фейерверк на расстоянии 50 метров от жилых домов. На площадке не должно быть деревьев, строений, линий электропередач;

- не бросайте горящие петарды в людей и животных;

- не позволяйте запускать их детям;

- не сжигайте фейерверки на кострах;

- не приближайтесь к горящей петарде ближе чем на 5-10 метров;

- фейерверк должен быть установлен строго вертикально и хорошо зафиксирован;

- не подходите к отстрелявшей пиротехнике: в ней еще может остаться заряд.