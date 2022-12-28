В Кирове 12-летний мальчик получил травмы от взрыва петарды

Кировчан просят объяснить детям и не забывать самим правила безопасности при использовании пиротехники.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Кирове от взорвавшейся петарды пострадал 12-летний ребенок. Об этом сообщает горадминистрация.
Инцидент произошел вечером 27 декабря. Как известно, мальчик получил травмы средней степени тяжести. Его с ожогами доставили в больницу.
Горадминистрация предупреждает: запуск фейерверков, взрыв петард и другой пиротехники - это источник большинства новогодних травм, особенно для детей. В случае несоблюдения техники безопасности можно получить серьезные повреждения глаз, ожоги и даже лишиться пальцев.
Родителей просят поговорить с детьми и объяснить им, какую опасность могут представлять петарды. Стоит также напомнить, что их использование ребенком запрещено.
Основные правила при запуске пиротехники:
- тщательно изучите инструкцию;
- запускайте фейерверк на расстоянии 50 метров от жилых домов. На площадке не должно быть деревьев, строений, линий электропередач;
- не бросайте горящие петарды в людей и животных;
- не позволяйте запускать их детям;
- не сжигайте фейерверки на кострах;
- не приближайтесь к горящей петарде ближе чем на 5-10 метров;
- фейерверк должен быть установлен строго вертикально и хорошо зафиксирован;
- не подходите к отстрелявшей пиротехнике: в ней еще может остаться заряд.