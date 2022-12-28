В Кирове на Розы Люксембург подожгли мусорный контейнер

Полиция ищет причастных к поджогу. Фото: vk.com/regoperator43

В Кирове неизвестные подожгли мусорный контейнер. Как рассказали в АО «Куприт», это не первый такой случай.

- Очередной акт «мусорного вандализма» произошел в Кирове во дворе дома по улице Розы Люксембург, 37. Сгорели три новых пластиковых евроконтейнера. Сумма ущерба составила более 40 000 рублей, - сообщил регоператор.

Сгоревшие баки оперативно заменили. Компания подготовила заявление в полицию.

«Куприт» отмечает, что в таких случаях огонь может перекинуться на автомобили, строения и деревья рядом с контейнерной площадкой. Кроме того, самая трудная часть после тушения пожара - уборка застывших отходов. Кировчан просят не выбрасывать в контейнеры окурки сигарет, горящие и тлеющие отходы.

О поджогах и случаях вандализма можно сообщить по телефонам:

- 8 (8332) 63-16-11 - контакт-центр АО «Куприт»;

- 8 (8332) 76-00-00 - Единая диспетчерская служба;

- 112 - полиция и МЧС.