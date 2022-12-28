В Кировской области открылась первая ледовая переправа

Первая переправа заработала в Уржумском районе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кировской области заработала первая ледовая переправа. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Переправа расположена в деревне Тюм-Тюм Уржумского района и ведет через реку Вятку. Ледовая дорога предназначена для вывоза леса. Ее грузоподъемность - до 20 тонн. Толщина льда составляет 75 см.

Как отметили в ведомстве, зимой в области планируется оборудовать еще пять переправ через Вятку. Они появятся в Котельниче и поселке Вишкиль Котельничского района, селах Цепочкино и Русский Турек Уржумского района, селе Сорвижи Арбажского района.

- Решение об открытии движения на ледовых переправах принимает собственник, предварительно предоставив в ГИМС заявление-декларацию, включающую в себя обязательства по обеспечению всех требований безопасности, - добавили в ГУ МЧС.