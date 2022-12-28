На базе кировского университета откроют военный учебный центр

Военные учебные центры появятся в 16 регионах РФ. Фото: Евгения ГУСЕВА

По распоряжению правительства Российской Федерации 16 вузах по всей стране откроют военные учебные центры. В этот список попал и Вятский агротехнологический университет.

Цель таких центров: обеспечить программой военной подготовки студентов, проходящих обучение в очной форме.

Открытием будут заниматься федеральные минобрнауки и минсельхоз. Средства на создание военных учебных центров уже выделены из государственного бюджета.

Отметим, что подобные учреждения появятся еще в 11 областях (Астраханской, Амурской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Сахалинской, Смоленской, Тюменской, Вологодской, Ярославской) и четырех Республиках (Удмуртской, Марий Эл, Мордовии и Чечне).