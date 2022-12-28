В Кирове восстановили 20-метровый трамплин

Трамплин рассчитан на 25-30 метров полета. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кирове отремонтировали 20-метровый тренировочный трамплин. Об этом рассказали в областном правительстве.

Работами занималось ООО «Гаррус». Подрядчик частично заменил опоры, установил полотно разгона и борт в зоне приземления. При этом подрядчик провел ремонт на безвозмездной основе при содействии Кировской региональной общественной организации «Федерация горнолыжного спорта Кировской области».

Трамплин рассчитан на 25-30 метров полета. Сейчас он уже открыт, и на объекте могут заниматься спортсмены-горнолыжники.