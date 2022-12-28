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НовостиОбщество28 декабря 2022 7:28

В Кировской области экс-депутат получил неподтвержденный доход в 2,8 млн рублей

Прокуратура потребовала изъять денежные средства у бывшего сотрудника Белохолуницкой районной Думы
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Полномочия депутата досрочно прекратили

Полномочия депутата досрочно прекратили

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области во время проверки у депутата выявили незаконный доход в 2,8 млн рублей. Как сообщили в региональной прокуратуре, речь идет о бывшем сотруднике Белохолуницкой районной Думы.

Деньги поступили на его расчетный счет в 2021 году. Законность получения средств он не подтвердил. В результате полномочия депутата досрочно прекратили. Кроме того, прокурор направил в суд заявление с требованием обратить средства в доход государства.

Напомним, что в В Кировской области у экс-депутата изъяли две квартиры, купленные на неподтвержденные доходы. Общая сумма конфискованной недвижимости составила 2,7 миллиона рублей.