В Кировской области экс-депутат получил неподтвержденный доход в 2,8 млн рублей

Полномочия депутата досрочно прекратили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кировской области во время проверки у депутата выявили незаконный доход в 2,8 млн рублей. Как сообщили в региональной прокуратуре, речь идет о бывшем сотруднике Белохолуницкой районной Думы.

Деньги поступили на его расчетный счет в 2021 году. Законность получения средств он не подтвердил. В результате полномочия депутата досрочно прекратили. Кроме того, прокурор направил в суд заявление с требованием обратить средства в доход государства.

Напомним, что в В Кировской области у экс-депутата изъяли две квартиры, купленные на неподтвержденные доходы. Общая сумма конфискованной недвижимости составила 2,7 миллиона рублей.