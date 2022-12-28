В Кировской области начались поиски без вести пропавшего жителя Омутнинска

Дмитрий Турундаев пропал неделю назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» Кировской области сообщили о поисках без вести пропавшего жителя Омутнинска. Местонахождение 48-летнего Дмитрий Турундаева не установлено с 22 декабря.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Какая одежда была на мужчине в момент пропажи, неизвестно.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Дмитрий Геннадьевич, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.