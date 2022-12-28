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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:58

В Кировской области начались поиски без вести пропавшего жителя Омутнинска

Местонахождение 48-летнего мужчины неизвестно с 22 декабря
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Дмитрий Турундаев пропал неделю назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Дмитрий Турундаев пропал неделю назад. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Активисты поискового отряда «ЛизаАлерт» Кировской области сообщили о поисках без вести пропавшего жителя Омутнинска. Местонахождение 48-летнего Дмитрий Турундаева не установлено с 22 декабря.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы, карие глаза. Какая одежда была на мужчине в момент пропажи, неизвестно.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться Дмитрий Геннадьевич, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.