В Первомайском районе кировчане сдали на утилизацию 400 кг батареек

Батарейки относятся к отходам второго класса опасности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жители Первомайского района сдали на утилизацию 400 кг батареек. Об этом рассказали в горадминистрации.

Кировчанам напоминают: отработанные батарейки - отходы 2 класса опасности, наносящие непоправимый ущерб экологии. Щелочь и металлы из них, поступая в почву, достигают грунтовых вод, а оттуда - водоемов. Загрязнению подвергаются земли и растения, которые на них растут, в том числе сельскохозяйственные.

Кроме того, свалки нередко загораются, и батарейки выделяют в атмосферу диоксины, являющиеся причиной рака и заболеваний репродуктивной системы. Ртуть же вызывает нервные расстройства и расстройства двигательного аппарата, заболевания дыхательной системы и другие болезни.

В Первомайском районе находятся три точки приема отработанных батареек:

- Розы Люксембург, 3 (теруправление);

- Воровского, 39 (мэрия);

- Павла Корчагина, 55 (офисное здание).

Жильцам многоквартирных домов стоит обратиться в свою управляющую компанию.