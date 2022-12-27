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НовостиОбщество27 декабря 2022 14:59

В Кирове на продажу выставили стадион «Локомотив»

Стоимость комплекса объектов превышает 145 миллионов рублей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В стоимость входят пруд, сам стадион, танцевальная площадка и другое. Фото: avito.ru

В стоимость входят пруд, сам стадион, танцевальная площадка и другое. Фото: avito.ru

В Кирове выставили на продажу стадион «Локомотив». Объявление появилось на популярной торговой интернет-площадке.

Продавец - ОАО «РЖД» - предлагает приобрести комплекс объектов. В сделку входят несколько земельных участков, сам стадион, танцевальная площадка, нежилое здание, пруд. Общая площадь участка составляет 4,5 гектара.

- Земельные участки расположены в центральной части города Кирова. Имеется доступ к объекту автомобильным транспортом, - сказано в объявлении.

За комплекс объектов назначена цена в 145 миллионов 176 тысяч 442 рубля. Стоимость одной сотки - 321400 рублей.