В овраге Засора появилась горка для катания на тюбинге

Спуск обустроен для катания исключительно на тюбинге. Фото: admkirov.ru

В Кирове организовали спуск для катания на тюбинге в овраге Засора. Об этом сообщает горадминистрация.

Горку сделали со стороны улицы Горбачева. Она обустроена так, чтобы исключить возможность схода с трассы. Спуск максимально пологий, чтобы не развивалась большая скорость. Сейчас решается вопрос, как сделать удобный подъем к началу желоба.

Кировчан также предупреждают, что горка предназначена для катания только на тюбинге.

Стоит отметить, что в дальнейшем благоустройство оврага Засора планируется продолжить. Есть возможность, что к этому привлекут предпринимателей, которые могут организовать точки питания в зоне отдыха.