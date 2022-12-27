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НовостиОбщество27 декабря 2022 14:18

В овраге Засора появилась горка для катания на тюбинге

Спуск максимально пологий и не предполагает схода с трассы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Спуск обустроен для катания исключительно на тюбинге. Фото: admkirov.ru

Спуск обустроен для катания исключительно на тюбинге. Фото: admkirov.ru

В Кирове организовали спуск для катания на тюбинге в овраге Засора. Об этом сообщает горадминистрация.

Горку сделали со стороны улицы Горбачева. Она обустроена так, чтобы исключить возможность схода с трассы. Спуск максимально пологий, чтобы не развивалась большая скорость. Сейчас решается вопрос, как сделать удобный подъем к началу желоба.

Кировчан также предупреждают, что горка предназначена для катания только на тюбинге.

Стоит отметить, что в дальнейшем благоустройство оврага Засора планируется продолжить. Есть возможность, что к этому привлекут предпринимателей, которые могут организовать точки питания в зоне отдыха.