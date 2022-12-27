В Кировской области снег, сошедший с крыши, убил женщину

Для очистки кровли от снега, в том числе в частных домах, можно обратиться к специалистам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нолинском районе снежная лавина, сошедшая с крыши, убила женщину. Об этом рассказали в областном правительстве.

Трагедия случилась 24 декабря. Известно, что жительница Нолинского района проживала в одиночестве. Снег сошел с крыши ее собственного дома и придавил женщину. В итоге она погибла.

Госжилинспекция Кировской области предупреждает: из-за оттепели зафиксированы и другие случаи схода снега и льда с крыш домов. Кировчанам настоятельно советуют чистить кровли, в том числе в частных домах. Для этого можно обратиться к специалистам, выполняющим такие работы. Если же вы решили сделать это самостоятельно, соблюдайте осторожность и меры безопасности.

В случае скопления снега на крышах многоквартирных домов следует обратиться в свою управляющую компанию либо в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону: 76-00-00.