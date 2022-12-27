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НовостиОбщество27 декабря 2022 12:07

В 2022 году каждый пятый житель Кировской области лишился работы

Под сокращение чаще всех попадали работники сфер развлечений, управления персоналом и рекламы
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За год под сокращение попали 19% жителей региона.

За год под сокращение попали 19% жителей региона.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2022 году каждый пятый житель Кировской области лишился работы из-за сокращения. Таковы результаты опроса, проведенного специалистами портала hh.ru.

В целом под сокращение попали 19% жителей региона. Среди них больше всего представителей сфер искусств, развлечений, масс-медиа, управления персоналом, маркетинга и рекламы, туризма, гостиничного бизнеса и общепита, а также менеджмента.

25% опрошенных заявили, что на работе были выборочные сокращения. Такие ответы чаще всего давали сотрудники, работающие в отрасли добычи сырья, производства или высшего менеджмента. 16% ответили, что в их компаниях сократили многих - такая позиция чаще всего встречается среди маркетологов и административного персонала.

Вместе с тем 51% жителей региона заметил, что в их компании в 2022 году никого не сократили. О сохранении штата рассказывали в основном юристы, медики и фармацевты, госслужащие и специалисты по закупкам.

Ранее мы также сообщали, что на сокращение доходов пожаловались 22% кировчан.