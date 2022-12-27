Жители Кировской области задолжали за коммунальные услуги 433 миллиона рублей

Задолженность набралась с января по сентябрь 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Кировстата, 781 организация области, оказывающая услуги в сфере ЖКХ, предоставила информацию о работе за январь-сентябрь 2022 года.

Общая сумма доходов жилищных компаний составила 5 миллиардов рублей, расходов - 4,96 миллиарда. На капремонт собственникам квартир начислено 1,4 миллиарда. При этом за первые три квартала на эти цели потратили 908 миллионов.

По состоянию на конец сентября 2022 года задолженность жителей Кировской области за коммунальные услуги составила 433,1 миллиона рублей, за содержание жилого помещения - 1,2 миллиарда. Что касается самих компаний: кредиторская задолженность жилищных организаций на конец сентября 2022 года составила 1,6 миллиарда рублей. 691,7 миллиона из них - долг перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные ресурсы.