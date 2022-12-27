В Кирове на новогодние и рождественские праздники включат подсветку на телебашне

Подсветка будет работать в течение нескольких дней. Фото: филиал РТРС «Кировский ОРТПЦ»

В Кирове включат подсветку на телебашне на праздниках. Об этом сообщили в пресс-службе филиала РТРС «Кировский ОРТПЦ».

Подсветка будет работать в новогодние и рождественские праздники: с 31 декабря по 2 января, а также 6 и 7 января с 15.00 до 07.00. 197-метровая телебашня будет освещена 36 мощными прожекторами. Они расположены на девяти уровнях и заливают сооружение ярким белым светом.

- Кировская телебашня - самое высокое сооружение города, ключевой объект региональной вещательной сети. Она обеспечивает эфирным телерадиосиналом более половины жителей Кировской области, - отметили в пресс-службе.

Напомним также, что подсветку на телебашне включают по всем значимым праздникам: Новый год, 9 мая, День города, День России и так далее.