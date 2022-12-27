С 1 января в Кировской области вырастут цены на алкоголь

За продажу по цене ниже минимальной придется понести наказание. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области с 1 января 2023 года вырастет минимальная цена на алкоголь. Об этом сообщает Минпромторг региона.

Цены увеличатся в соответствии с приказом Минфина РФ. Так, минимальная розничная цена на водку составит 281 рубль за 0,5 литра. На коньяк - 517 рублей за 0,5 литра.

Минпромторг Кировской области напомнил, что за продажу алкоголя ниже установленной цены последует наказание в виде лишения лицензии. Кроме того, нарушителю придется заплатить штраф: должностному лицу - 50 тысяч рублей, юрлицу - 100 тысяч.