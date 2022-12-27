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НовостиОбщество27 декабря 2022 8:20

С 1 января в Кировской области вырастут цены на алкоголь

Минфин РФ поднял минимальную стоимость спиртных напитков
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
За продажу по цене ниже минимальной придется понести наказание.

За продажу по цене ниже минимальной придется понести наказание.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кировской области с 1 января 2023 года вырастет минимальная цена на алкоголь. Об этом сообщает Минпромторг региона.

Цены увеличатся в соответствии с приказом Минфина РФ. Так, минимальная розничная цена на водку составит 281 рубль за 0,5 литра. На коньяк - 517 рублей за 0,5 литра.

Минпромторг Кировской области напомнил, что за продажу алкоголя ниже установленной цены последует наказание в виде лишения лицензии. Кроме того, нарушителю придется заплатить штраф: должностному лицу - 50 тысяч рублей, юрлицу - 100 тысяч.