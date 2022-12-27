В Кирове сотрудников дошкольных учреждений могут освободить от родительской платы за детсад

Распространение этой меры поддержки на воспитателей может помочь решить кадровый вопрос. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове сотрудников дошкольных учреждений могут избавить от родительской платы за детсад. Об этом сообщает горадминистрация.

Заведующие городских детсадов сетуют на нехватку кадров. Предоставление такой льготы может помочь закрыть вакантные места. К тому же помощники воспитателей уже имеют возможность бесплатно водить своих детей в садики.

На введение такой льготы из бюджета потребуется выделить 21 миллион рублей. Однако бюджет на 2023 год уже принят, поэтому меру поддержки можно будет ввести только через год.

Стоит также отметить, что такая мера поддержки уже внедрена и существует в Кирово-Чепецке.