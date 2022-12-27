В Кировской области ищут родственников героя Великой Отечественной войны, устроившего восстание в концлагере

Наш земляк помог 300 пленным сбежать из «блока смерти». Фото: кировское отделение Народного фронта

Активисты начали поиски родственников героя Великой Отечественной войны Александра Филипповича Исупова. Об этом сообщили в кировском отделении Народного фронта.

Александр Филиппович родился в 1905 году в деревне Исуповы Котельничского района. До плена он воевал на Юго-Западном и Южном фронтах, участвовал в боях за Киев, вел наступательную операцию в Белгородско-Харьковском и Донбасском направлениях, освобождал от нацистов Правобережье Украины. 24 марта 1944 года не вернулся с боевого задания. С 8 мая считался пропавшим без вести.

Известно, что в январе 1945 года на территории нацистского концлагеря Маутхаузен в Австрии, в блоке № 20, который называли «блоком смерти», произошло восстание. Более 300 заключенных сбежали. Последующая операция по их поимке вошла в историю под названием «Мюльфиртельская охота на зайцев» (по названию местности). Одним из организаторов восстания был наш земляк.

Если вы владеете информацией о родственниках Исупова Александра Филипповича, сообщите об этом в Народный фронт по телефону (8332) 25-18-24 или напишите в сообщения группы.