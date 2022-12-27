Кировчанам напомнили о правилах безопасности во время загородного отдыха

Пьяный человек легко может заблудиться в лесу. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новогодние праздники - традиционная пора корпоративов и встреч с друзьями. Особой популярностью всегда пользуются поездки за город. К сожалению, далеко не все знают, как правильно вести себя во время отдыха на природе.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» отметили, что во время поездок за город люди в основном настраиваются на отдых. В это время они, к сожалению, забывают о правилах безопасности.

- Прямо в разгар празднования подвыпившие люди, не способные оценить ни собственные возможности, ни обстоятельства окружающей среды, выходят из помещения и пропадают без вести, - отмечают волонтеры. - Лес возле дома, парк около ресторана в мороз могут стать смертельно опасным местом для «уставшего» корпоративщика. Присел в сугроб отдохнуть; стало плохо – решил прилечь; поскользнулся на неверных ногах, упал, потерял сознание…

А, не дай Бог, рядом окажется какой-нибудь водоем. Будучи пьяным, человек легко может провалиться под лед. И выбраться на берег самостоятельно в таком состоянии сможет далеко не каждый.

Волонтеры просят смотреть за своими друзьями и коллегами.

- Не выпускайте нетрезвых коллег «погулять» в лес, регулируйте количество спиртных напитков на мероприятии, обязательно присматривайте за выпившими силами трезвых, в идеале – проконтролируйте возвращение домой всех уехавших, - отмечают в «Лизе Алерт».