С 2023 года в регионе учредят звание «Заслуженный артист Кировской области»

Вместе с присвоением почётного звания работникам культуры будут вручать нагрудный знак «Заслуженный артист Кировской области». Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Со следующего года в нашем регионе балетмейстеры, дирижеры, композиторы, режиссеры, хормейстеры, музыканты и другие работники культуры смогут претендовать на получение звания «Заслуженный артист Кировской области». Соответствующее постановление появилось на портале регионального правительства.

Присуждать звание будет специальная комиссия. В ее состав, помимо прочих, вошли:

- зампред областного правительства Андрей Маури;

- министр культуры региона Даниил Дворцов;

- и.о. директора Вятской филармонии им. П.И. Чайковского Илья Дербилов;

- кинорежиссер Марина Дохматская;

- директор Кировского драмтеатра Константин Зайнулин;

- директор ВГТРК «Вятка» Ирина Русских.

Звание будут присваивать не ранее, чем через 12 лет с начала профессиональной (творческой) деятельности. Также эксперты будут учитывать наличие у артистов различных наград.

Вместе с присвоением почётного звания работникам культуры будут вручать нагрудный знак «Заслуженный артист Кировской области».

Заявки комиссия будет рассматривать один раз в год. Конкретные сроки в постановлении не обозначены.