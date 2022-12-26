Вячеслав Симаков поработал Дедом Морозом на Театральной площади

Глава горадминистрации на целый вечер стал волшебником для юных кировчан. Фото: vk.com/simakov_v_n

Сити-Менеджер Вячеслав Симаков ненадолго стал Дедом Морозом для юных кировчан. Об этом чиновник рассказал в своих социальных сетях.

26 декабря глава горадминистрации после рабочего дня отправился не домой, а в магазин за конфетами. После этого сити-менеджер направился на Театральную площадь, где на один вечер стал Дедом Морозом.

- Несколько часов в роли сказочного волшебника были очень интересными. Пообщался с детьми и их родителями. Удивило, что с Дедом Морозом хотели побеседовать и взрослые. Отчасти вечер перерос в прием жителей города главой администрации, - поделился эмоциями Вячеслав Симаков.