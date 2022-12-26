Прокуратура обязала мэрию Кирова установить фонари на Цветочной улице

После вмешательства прокуратуры на Цветочной улице появится освещение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прокуратура через суд добилась обустройства уличного освещения на улице Цветочной в региональном центре. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.

Недавняя проверка совместно с сотрудниками ГИБДД показала, что на указанной улице почти нет фонарей. В итоге вечером и ночью люди вынуждены ходить почти в полной темноте.

Городским властям уже не раз указывали на проблему, но решать ее никто не торопится до сих пор.

В итоге прокурор города Кирова подал иск с просьбой к администрации города организовать освещение на проезжей части улицы Цветочной. Суд признал требования законными. Исполнение решения проконтролирует городская прокуратура.

Ранее мэрию обязали устранить недостатки по освещению более 240 пешеходных зон, дорожек, тротуаров, пешеходных переходов улиц города Кирова.