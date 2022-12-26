В Кирове участники мотоклуба устроили праздник для детей, лечащихся в больницах

Участники мотоклуба организовали для детей новогодний праздник. Фото: vk.com/ordensevera88

В Кирове участники мотоклуба «Орден Севера» устроили новогодний мотопробег. В рамках проекта «Наполним небо добротой» они посетили детей, находящихся на лечении в «Институте гематологии и переливания крови» и «Областной детской клинической больнице».

- Устроили представление со сказочными героями и привезли для ребят подарки: новогодних зайцев, книги, раскраски, игрушки, электрические машины, мотоцикл, багги, дискошары на утренник, сладкие подарки, соки, настольные игры, фильтр для воды и другие радости, - поделились организаторы в своем паблике.

Мотоклуб также выразил благодарности неравнодушным предприятиям и кругу лиц, а также медперсоналу больницы и волонтерам Авиационного техникума. «Быть добру!» - с оптимизмом заключают участники.

Стоит отметить, что мотоклуб регулярно принимает участие в благотворительных акциях и мероприятиях. Так, осенью 2022 года его участники устроили пробег под эмблемой Федерального регистра доноров костного мозга, а также сами сдали биоматериал для спасения маленьких и взрослых пациентов.