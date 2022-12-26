Кировские полицейские задержали афериста, обманувшего пенсионерок на 850 тысяч рублей

Полицейские задержали преступника, который вымогал деньги у пенсионерок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За два дня в полицию обратились пенсионерки с заявлением о мошенничестве. Преступники действовали по схеме «родственник в беде». Звонили на домашний номер пенсионерок, представлялись сотрудниками правоохранительных органов, говорили, что их родственник попал в ДТП и просили передать деньги через курьера.

Так 86 жительнице Кирова позвонила мошенница и попросила передать деньги ее «водителю». Пенсионерка пустила преступника в квартиру и отдала ему 300 тысяч рублей. Другая потерпевшая 93 лет не впустила мужчину в свою квартиру. Тогда преступник предложил ей скинуть 450 тысяч рублей с балкона, и та согласилась.

Полицейским удалось установить личность «курьера» и задержать его, им оказался 33х летний житель города Йошкар-Ола. У него было изъято около 100 тысяч рублей. Выяснилось, что подозреваемый действовал по указаниям некого куратора которых предложил ему «подзаработать», связавшись с ним через интернет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сейчас аферист находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в четырех таких же преступлениях с ущербом в 850 тысяч рублей. Сотрудники МВД выясняют его причастность к другим таким же происшествиям, а также личности его кураторов.