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НовостиПроисшествия26 декабря 2022 13:46

В Верхнекамском районе мужчина застрелил своего друга во время застолья

Возбуждено уголовное дело
Артем ЗАМЯТИН
Ссора двух собутыльников закончилась смертью одного из них.

Ссора двух собутыльников закончилась смертью одного из них.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кировской области, в селе Лойно Верхнекамского района, мужчина застрелил из охотничьего ружья своего приятеля гостя. Об этом рассказали в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла 24 декабря 2022 года. Во время застолья и употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В какой-то момент 59-летний хозяин квартиры взял охотничье ружье и застрелил своего 45-летнего собутыльника.

Обвиняемого задержали. На время следствия его поместили под стражу. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается, следователи выясняют все детали трагедии.