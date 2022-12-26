В Верхнекамском районе мужчина застрелил своего друга во время застолья

Ссора двух собутыльников закончилась смертью одного из них. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кировской области, в селе Лойно Верхнекамского района, мужчина застрелил из охотничьего ружья своего приятеля гостя. Об этом рассказали в СУ СКР по Кировской области.

Трагедия произошла 24 декабря 2022 года. Во время застолья и употребления спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В какой-то момент 59-летний хозяин квартиры взял охотничье ружье и застрелил своего 45-летнего собутыльника.

Обвиняемого задержали. На время следствия его поместили под стражу. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается, следователи выясняют все детали трагедии.