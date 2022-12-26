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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:36

Кировская область выделит муниципальным образованиям 80 миллионов рублей

Средства распределили по итогам налоговых поступлений в местный бюджет
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Деньги распределят между муниципалитетами в течение 10 дней.

Деньги распределят между муниципалитетами в течение 10 дней.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Муниципальным образованиям Кировской области выделят 80 миллионов рублей. Как сообщает региональный Минфин, средства распределят за прирост налоговых поступлений по итогам 2021 года.

- Межбюджетные трансферты предоставляются в целях поощрения органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Кировской области за достижение положительных результатов по приросту налоговых поступлений в местные бюджеты, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Средства распределяются, исходят из суммы прироста поступлений налогов в бюджет муниципального образования. Деньги перечислят в течение 10 дней.