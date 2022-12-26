В Кирове ввели в эксплуатацию долгострой на Гороховской

Строительство дома началось еще в 2015 году. Фото: kirovreg.ru

В Кирове проблемный дом на Гороховской ввели в эксплуатацию. Как сообщает областное правительство, соответствующий документ вручили дольщикам.

Напомним, строительство дома №81 по Гороховской началось еще в 2015 году. В 2017 году срок передачи жилых помещений дольщикам истек, а еще через год застройщика признали банкротом. В июне 2021 года арбитражный суд Кировской области вынес решение о передаче прав застройщика жилищно-строительному кооперативу «Гороховская, 81».

Как отметили в правительстве региона, по состоянию на начало года в Кировской области числилось 30 проблемных объектов и более 1500 обманутых дольщиков. На данный момент решены вопросы по восьми домам. До конца недели планируется также завершить работы еще в двух зданиях.

Таким образом, в 2022 году 705 человек перестанут быть обманутыми дольщиками. Проблемы оставшейся части решат до конца 2023 года.