В Кировской городской агломерации в нормативное состояние приведены 77% дорог

Общая протяженность приведенных в нормативное состояние дорог - 621 километр. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской городской агломерации доля дорог, приведенных в нормативное состояние, на конец 2022 года составляет 77,06%. Это 621 км проезжих частей, сообщает правительство области.

В агломерацию входят магистральные трассы и дороги с высокой интенсивностью движения, расположенные в Кирове, Чепецке и Слободском, а также соединяющие их участки федерального и регионального значения. Общая протяженность составляет более 805 км.

- В целом за 6 лет протяженность дорог, приведенных к нормативу, в Кировской городской агломерации увеличилась в три раза - со 196 километров (24,3%) в 2017 году до 621 километра (77,06%) на конец 2022 года, - сообщили в пресс-службе правительства региона.