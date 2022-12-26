В Кирове завершился первый этап кубка России по ралли

Кировчане заняли 7 и 12 места. Фото: admkirov.ru

В Кирове подвели итоги первого этапа кубка России по ралли. Об этом сообщает горадминистрация.

Первое место досталось экипажу из Ижевска - Александру Рогозину и Александру Туполеву, которые быстрее всех прошли все спецучастки. Кировчане расположились на 7 и 12 месте в списке. Всего в заезде участвовали 17 экипажей. До финиша добрались 13 из них.

Прямую трансляцию мероприятия вели в паблике «Ралли Вятка». Ее посмотрели в общей сложности более 100 тысяч зрителей, сообщает горадминистрация.

Стоит отметить, что во время соревнований отдельно разыграли кубок Кирова. Он достался команде, которая показала лучший результат на спецучастке. Награду завоевали представители Чебоксар и Ростова-на-Дону Иван Смельцов и Аркадий Соколов. Кировчане Михаил Кулдов и Николай Никулин на первом спецучастке финишировали девятыми.