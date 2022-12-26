В Кирово-Чепецком районе 11-летний мальчик получил травмы в ДТП

Авария произошла днем 25 декабря. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирово-Чепецком районе в ДТП пострадал ребенок. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария произошла 25 декабря в 12 часов. На 50 км трассы «Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - Демаки - граница Удмуртии» автомобиль «Форд» съехал с дороги. Судя по фото, после авто врезалось в сугроб. Вероятно, причиной аварии стали погодные условия. В результате пострадал 11-летний мальчик, находившийся в машине. Насколько серьезны его травмы, ведомство не сообщает.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло семь ДТП. В них погиб один человек и пострадали девять.