В Белой Холунице мужчина убил брата в пылу пьяной ссоры

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белой Холунице арестовали мужчину по подозрению в убийстве брата. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

По версии ведомства, трагедия произошла 22 декабря. В одной из квартир Белой Холуницы братья выпивали вместе. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла в драку. В запале 38-летний мужчина схватил нож и ударил им в живот своего 36-летнего брата. Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался в больнице, несмотря на все усилия медиков.

Нападавшего задержали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.