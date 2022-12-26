Кировчане не оценили идею увеличения предельного возраста призыва в армию

Инициативу о повышении предельного возраста призыва с 27 до 30 лет одобрили только 47% опрошенных кировчан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчане негативно высказались об идее увеличения предельного возраста призыва в армию. Об этом сообщает портал SuperJob.

Напомним, недавно глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил увеличить призывной возраст с 18 до 21 года, а предельный возраст призыва - с 27 до 30 лет. Согласно исследованию экспертов портала, первую инициативу жители Кировской области одобрили: 52% опрошенных высказались «за». Ко второй идее отнеслись уже негативнее: ее одобрил каждый третий (34%), 47% высказались отрицательно.

Эксперты отметили, что сторонников инициативы больше среди мужчин, особенно служивших в армии, чем женщин. При этом респонденты старше 45 лет поддерживают идею чаще кировчан в возрасте до 34 лет. Те опрошенные, у кого уже есть дети, одобрили инициативу увеличения призывного возраста, но второе предложение пришлось им не по душе.