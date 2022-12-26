За месяц в Кировской области произошло пять аварий с дикими животными

Соблюдение правил дорожного движения позволит избежать столкновения и сохранить жизнь и здоровье как людей, так и животных Фото: Георгий КОПЫТИН

На территории Кировской области за месяц произошло пять ДТП с участием диких животных. Как сообщили в региональном министерстве охраны окружающей среды, в ноябре под колесами автомобилей оказались четыре лося и один кабан.

Аварии произошли в Котельничском, Оричевском, Шабалинском и Яранском районах. Пострадали ли в происшествиях водители и пассажиры, не уточняется.

Кировчан призвали соблюдать меры предосторожности на участках дорог, которые проходят рядом с лесами. Особенно в темное время суток. В ведомстве отметили, что это позволит избежать столкновения и сохранить жизнь и здоровье как людей, так и животных.