В Кировской области вынесли приговор водителю, который четыре года скрывался от суда

Жителю Суны запретили водить автомобиль на 2 года и 6 месяцев. Фото: прокуратура Кировской области

В Кировской области вынесли приговор 44-летнему жителю Суны, который четыре года скрывался от суда. Как сообщили в областной прокуратуре в сентябре 2018 года его задержали сотрудники полиции за управление авто в нетрезвом виде.

Выяснилось, что мужчину уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В итоге в декабре того же года водитель начал скрываться от суда. Его объявили в розыск.

Задержать жителя Суны удалось только через четыре года. В результате суд признал его виновным и назначил восемь месяцев лишения свободы. Отбывать наказание рецидивисту придется в колонии строгого режима.