В Кирове 26 декабря отключат холодную воду в Нововятском районе

В понедельник отключения воды пройдут Нововятском районе Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кировчан предупредили об отключении холодной воды в Нововятском районе. Как сообщили в МУП «Водоканал», на сетях проведут ремонтные работы.

В понедельник, 26 декабря, ресурса не будет в домах с 09.00 до 16.00. Жителям приносят извинения за доставленные неудобства. Компания также информирует, что будет организован подвоз воды. Подробнее можно узнать по ссылке.

Полный список адресов, где пройдут отключения:

- ул. Парковая д.: 12А, 14А, 16, 16А, 20, 28, 30, 32, 32/1;

- ул. Кирова д.: 63, 65, 67, 69, 71, 73;

- ул. Советская д. 174.

- ул. М. Гвардии д. 48;

- ул. К.Либкнехта д.: 106, 107;

- ул. Советская д. 174.