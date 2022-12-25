Жильцы многоэтажки в центре Кирова уже полгода живут без горячей воды

Кировчане уже не знают, куда обратиться, чтобы в их квартиры вернулась горячая вода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В доме № 37 по улице Маклина в региональном центре люди уже полгода живут без горячей воды. О своей проблеме кировчане написали в социальных сетях.

Пострадавшие уже обращались в различные инстанции: «Т Плюс», прокуратуру, жилинспекцию. Даже в Роспотребнадзор. Но нигде кировчанам помочь не сумели. А где-то просто не захотели, пожелав переложить ответственность на других.

По последним данным, предоставленным жильцам, их бойлерная находится в аварийном состоянии. Для временного решения проблемы из дом хотят соединить с соседним домом № 39 по «воздушке». Разумеется, по мнению жильцов это как минимум глупо - какой смысл протягивать горячую воду таким способом зимой!

Причем в комментариях к записи «Т Плюс» пообещало провести работы до конца 2022 года. Что ж, осталась всего неделя...