В Афанасьевском районе фура влетела в машину, которую вытаскивали из кювета

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сегодня, 25 декабря, в Афанасьевском районе произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщили в группе местной администрации.
Авария произошла около 09.05 на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», в районе поворота к деревне Большой Тимофеевской. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет. Пока его доставали оттуда, в машину врезалась проезжающая мимо фура.
В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля. Мужчину доставили в местную районную больницу.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали произошедшего.