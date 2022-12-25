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НовостиПроисшествия25 декабря 2022 15:06

В Афанасьевском районе фура влетела в машину, которую вытаскивали из кювета

В аварии пострадал один человек
Анастасия Николаенко
Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 25 декабря, в Афанасьевском районе произошло ДТП с участием грузового и легкового автомобилей. Об этом сообщили в группе местной администрации.

Авария произошла около 09.05 на трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь», в районе поворота к деревне Большой Тимофеевской. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел в кювет. Пока его доставали оттуда, в машину врезалась проезжающая мимо фура.

В результате аварии пострадал пассажир легкового автомобиля. Мужчину доставили в местную районную больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали произошедшего.