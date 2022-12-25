Кировчанам напомнили о правилах безопасности во время активного зимнего отдыха

Спасатели предупреждают, что на тюбинге лучше кататься по одному. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима - это время особенного активного отдыха. Кто-то любит кататься на лыжах, другие предпочитают коньки. Но для многих, особенно для детей, одним из главных зимних развлечений является катание с горки.

К сожалению, иногда это может привести к травмам. К ГУ МЧС России по Кировской области напомнили простые правила безопасности, которые нужно соблюдать во время катания на «ватрушках:

- не следует перегружать «ватрушку». Опасно садиться на ватрушку по нескольку человек сразу, из нее можно вылететь.

- нельзя прикреплять «ватрушки» друг к другу паровозиком, они могут перевернуться.

- внизу склона должно быть достаточно места для торможения.

- прежде чем начать спуск по неподготовленной трассе, осмотрите ее на предмет наличия ям, бугров, торчащих кустов, камней. Последние могут серьезно повредить «ватрушку» проколов или разрезав ее.

- перед началом спуска убедитесь, что перед вами нет никого из катающихся, особенно детей.

- не стоит кататься в состоянии алкогольного опьянения.

- не привязывайте «надувные санки» к транспортным средствам: снегоходам, автомобилям и т.д.

Соблюдение этих простых правил подарит вам яркие впечатления от зимнего отдыха и убережет вас от травм.