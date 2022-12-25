В Кирове сломался светофор на перекрестке Воровского - Ивана Попова

Пешеходы рискуют попасть под колеса автомобилей. Фото: Николаенко Анастасия

В центре Кирова перестал работать светофор на оживленном перекрестке улиц Ивана Попова и Воровского. Об этом в редакцию «комсомолки» сообщили очевидцы.

Светофор перестал работать еще днем. Это создало помехи в движении транспорта.

- Проехать просто невозможно. Из-за машин в других рядах сложно заметить пешеходов. Да и пропускают друг друга все как попало, - рассказали нам горожане.

Из-за отключения регулятора сложно приходится и пешеходам.

- По пять раз приходится смотреть во все стороны. Переходила Воровского, так сначала с одной стороны машина проехала прямо передо мной, потом едет с моста - еле затормозить успела, - пожаловалась нашей редакции кировчанка.

Светофор не работает уже несколько часов. А движение транспорта на участке никто не регулирует. Чудом там пока не произошло ДТП.

Сейчас на место уже прибыли специалисты. Но когда светофор снова начнет работать - неизвестно.