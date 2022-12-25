В понедельник, 26 декабря, сотни кировчан останутся без воды

На несколько часов подачу ресурса перекроют в десятках домов. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Завтра, 26 декабря, десятки домов в двух районах Кирова останутся без холодного водоснабжения. Об этом рассказали в «Водоканале».

Подачу ресурса временно остановят в двух районах Кирова. Воды не будет в следующих домах:

Нововятский район с 09.00 до 16.00:

- улица Парковая, 12А, 14А, 16, 16А, 20, 28, 30 ,32, 32/1;

- улица Кирова, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

- улица Советская, 174.

Ленинский район с 09.00 до 18.00:

- улица М. Гвардии, 48;

- улица К.Либкнехта, 106, 107;

- улица Советская, 174.

Специалисты пообещали, что на время отключений к перечисленным домам организуют подвоз воды.